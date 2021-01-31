القبض على سارقي صراف آلي في البلقاء بواسطة جرافة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين سرقا صرافا آليا من داخل محطة وقود بواسطة جرافة ونقلاها إلى منطقة خالية من السكان في محافظة البلقاء.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن بلاغا ورد قبل يومين لمديرية شرطة محافظة البلقاء بقيام أشخاص مجهولين بخلع صراف آلي من داخل إحدى محطات الوقود بواسطة جرافة ونقله إلى جهة غير معلومة، حيث تحركت فرق تحقيقية من البحث الجنائي ومديرية الشرطة والأمن الوقائي للمكان لمباشرة التحقيقات.

وأضاف السرطاوي، في بيان الأحد، أن فرق التحقيق عملت على تمشيط المنطقة والمناطق المحيطة وبتوسيع نطاق البحث تمكنت من العثور على جسم الصراف الآلي في منطقة خالية من السكان في محافظة البلقاء وبالكشف عليه تبين أن السارقين لم يقوما بفتحه أو سرقة أي مبالغ مالية من داخله.

وتابع أنه من خلال متابعة التحقيقات، تمكنت فرق التحقيق من حصر الاشتباه بشخصين من ذوي الأسبقيات وبالبحث عنهما جرى تحديد مكان وجودهما السبت داخل إحدى المركبات، حيث جرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وبالتحقيق مع أحدهما اعترف بالتخطيط وتنفيذ السرقة بالاشتراك مع المقبوض عليه الآخر، إلا أنهما لم يتمكنا من فتحه وما زالت التحقيقات جارية معهما.