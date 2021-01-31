“الغد” هي الاوسع انتشارا بين الصحف اليومية الاردنية

قال وزير العدل بسام التلهوني، اليوم الأحد، إن الصحف المحلية اليومية الثلاث الأوسع انتشارا هي على التوالي (الغد، الرأي, الدستور)، انسجاما مع أحكام أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ التي أوجبت أن يكون النشر في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الأكثر انتشارا.

وأضاف التلهوني أن هذا الإعلان صدر سنداً لأحكام المادة (9) من تعليمات تحديد الصحف الأوسع انتشارا لعام 2019، وجرى تعميم هذا القرار على المحاكم كافة ودوائر النيابة العامة والتنفيذ بناء على تنسيب اللجنة المشكلة لتحديد الصحف الأوسع انتشارا، لتتولى المحاكم والدوائر اعتماد الصحف المختارة في إجراءاتها القضائية التي تستوجب النشر بموجب أحكام القانون.

وأكد أن الهدف من التعديل هو توسيع دائرة اختيار الصحف اليومية الأوسع انتشارا في الأردن، ليتمكن طالبو التبليغ من حرية الاختيار بين الصحف الثلاث الأوسع انتشارا تحقيقا للعدالة وضمان وصول الإعلانات والتبليغات القضائية للمطلوب تبليغهم هو تحقيق العدالة وخدمة للصالح العام للمواطنين.

وبين الوزير أن اللجنة المختصة التي ترأسها أمين عام الوزارة وعضوية كل من مدير عام دائرة المشتريات الحكومية ومدير عام هيئة الإعلام ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية ونقيب الصحفيين ومدير مديرية شؤون المحاكم مقررا للجنة، راعت قبل التنسيب معايير وأسسا تحقق العدالة في تحديد الصحف اليومية الثلاث الأوسع انتشارا مجتمعة، من أبرزها حجم توزيع الصحيفة وانتظامها وأماكن توزيعها وعدد النسخ التي تطبعها الصحيفة وحجم المبيعات للصحيفة ومدى وصول الصحيفة إلى أنحاء ومحافظات الأردن وسهولة وصولها للمواطنين.

وراعت اللجنة عدد الإعلانات الحكومية في الصحيفة يوميا وعدد الاشتراكات السنوية في الصحيفة.