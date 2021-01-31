استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مستوطنة جنوبي بيت لحم بزعم محاولة طعن جندي صهيوني / فيديو
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جرينتش+2 01:34
“الجهاد” تدرس المشاركة بالانتخابات العامة بالتحالف مع “حماس” ولكن اتخاذ القرار مؤجل لما بعد جلسة الحوار الوطني بالقاهرة
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