استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مستوطنة جنوبي بيت لحم بزعم محاولة طعن جندي صهيوني / فيديو

أعلن الارتباط الفلسطيني صباح يوم الأحد عن استشهــاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن شابا فلسطينيا حاول طعن أحد جنود جيش الاحتلال صباح يوم الأحد، قرب المجمع الاستيطاني غوش عتسيون، وتم اطلاق النار عليه.

وقالت، أن مقطع فيديو التقطته كاميرا أمنية لجيش الاحتلال قريبة أظهرت رجلاً يرتدي سترة بغطاء للرأس، يقترب ببطء من الجنود عند محطة للحافلات عند مفترق الطرق، قبل أن يسحب شيئًا من جيبه ويركض نحو الجنود. وشرع الجنود في إطلاق النار عليه ويمكن رؤيته في الفيديو وهو يسقط على الأرض.

שולף סכין, רץ לעבר חייל – ונורה: תיעוד ניסיון פיגוע דקירה בצומת גוש עציון@carmeldangor pic.twitter.com/kU5pz6Vnuq — כאן חדשות (@kann_news) January 31, 2021