استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مستوطنة جنوبي بيت لحم بزعم محاولة طعن جندي صهيوني / فيديو
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جرينتش+2 01:32
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مستوطنة جنوبي بيت لحم بزعم محاولة طعن جندي صهيوني / فيديو
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