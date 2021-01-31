أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم وغدا رغم ارتفاع حراري طفيف

يطرأ اليوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء شديدة البرودة ليلاً في اغلب مناطق المملكة وباردة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات في أقصى شمال المملكة في ساعات الصباح الباكر أثناء هطول زخات المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الاثنين ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة وتكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، تميل قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار. وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، تميل قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 4، وفي مرتفعات الشراة 13 – 2، وفي مناطق البادية 17 – 4، وفي مناطق السهول 14 – 7، وفي الاغوار الشمالية 19 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 13، وفي البحر الميت 23 – 13، وفي خليج العقبة 23 – 14 درجة مئوية.

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