وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 23 وفاة و641 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 325674

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 23 وفاة و641 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4304 وفيات و325674 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 354 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و122 حالة في محافظة إربد، منها 19 حالة في الرمثا، و65 حالة في محافظة البلقاء، و36 حالة في محافظة الزرقاء، و27 حالة في محافظة المفرق، و12 حالة في محافظة الكرك، و10 حالات في محافظة عجلون، و8 حالات في محافظة جرش، و6 حالات في محافظة العقبة، وحالة واحدة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 7819 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 52 حالة، فيما غادرت 27 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 392 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 338 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 122 بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 55 جهازا بنسبة إشغال بلغت 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 957 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 313551 حالة.

وأضاف أن 15605 فحوصات مخبريّة أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 3844913 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 11ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.