مصرع مطلوب بقضايا المخدرات بادر باطلاق النار على قوة امنية

توفي مطلوب بقضايا الاتجار بالمخدرات إثر تبادل اطلاق النار مع قوة أمنية عند محاولة القاء القبض عليه في لواء الرصيفة .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان قوة امنية توجهت مساء امس الجمعة لمكان وجود احد الاشخاص المطلوبين وبحقه 4 طلبات امنية بقضايا المخدرات واطلاق العيارات النارية والايذاء البليغ، اضافة الى 64 اسبقية جرمية سابقة، بعد ورود معلومات حول قيامه بحيازة كمية من المواد المخدرة ومحاولة بيعها في منطقة اوتوستراد الزرقاء، لآخرين، اضافة الى تورطه بقضية ضُبط خلالها نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة امس .

واضاف، ان ذلك الشخص بادر فور مشاهدة القوة الامنية بإطلاق عيارات نارية باتجاهها، حيث تم الرد عليه بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك ما ادى الى اصابته و أُسعف للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة .

وأكد انه جرى ضبط السلاح الناري الذي كان يستخدمه، اضافة الى كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية.

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