غدا ترحل الاربعينية وتهل الخمسينية المأمول ان تحمل امطارا غزيرة

غدا الاحد نودع الاربعينية التي جاءت شحيحة الامطار هذه السنة، ونستقبل الخمسينية التي نأمل ان تحمل للاردن وباقي بلاد الشام الغزير من الامطار.

تشتمل خمسينية الشتاء على 50 يوما، وتقسم إلى أربعة أقسام (سعود) كل قسم مدته اثنا عشر يوما ونصف اليوم وتصنّف كما يلي:-

• الفتره الأولى: سعد ذابح، وهي فترة باردة تمتد من 31 كانون الثاني حتى 12 شباط.

• الفترة الثانية: سعد بلع، وهي تتميز بسرعة امتصاص ماء الشتاء وتمتد من 12- 24 شباط.

• الفترة الثالثة: سعد السعود، وهي تشهد انتعاش اغصان الاشجار وتمتد من 25 شباط حتى 8 آذار.

• الفترة الرابعة: سعد الخبايا الذي تستيقظ فيه الحيايا والثعابين من بياتها الشتوي، ويمتد من 8 اذار وحتى 20 آذار، وهو نهاية خمسينية الشتاء وبداية الإعتدال الربيعي.