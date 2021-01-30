رمضانيات.. نيللي كريم فتاة «ضد الكسر» ويسرا تخوض «حرب أهلية»



استأنفت الفنانة يسرا، اليوم السبت، نشاطها الفني مجددا بتصوير أولى مشاهد مسلسلها التليفزيوني الجديد “حرب أهلية”، تأليف أحمد عادل، والذي من المقرر أن تنافس به خلال المارثون الرمضاني المقبل، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقد اختار سامح عبد العزيز، مخرج مسلسل حرب أهلية، بدء التصوير في عدد من المناطق داخل محافظة الجيزة.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل” خيانة عهد” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

ومن جانبها، تشارك الفنانة نيللي كريم، في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل “ضد الكسر” ، حيث تجسد شخصية تدعى “سلمي” وهي فتاه شعبية تعيش في منطقة روض الفرج بالقاهرة، ولكنها تتحول الى فتاة ثرية، فيما تجسد الفنانة تارا عماد شخصية شقيقتها حيث تدور الاحداث في إطار درامي إجتماعي.

بدأت نيليي كريم، تصوير المسلسل يوم الثلاثاء الماضي، وهو من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ويواصل القائمون على العمل التحضيرات الأخيرة من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة.

وتشارك في مسلسل “ضد الكسر” نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول وآخرين جار التعاقد معهم.

وكانت أخر اعمال نيللي كريم، مشاركتها في دراما رمضان الماضي 2020، من خلال مسلسل بـ “100 وش” الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه،