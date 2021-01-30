جراء وقوع انهيار.. اغلاق جزء في المسرب القادم من إربد تجاه عمان

وقع انهيار جزئي على كتف طريق إربد عمان من بعد جامعة جرش بنحو 2 كيلو متر.

وقال أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس مروان الجمعاني، لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، إن كوادر الوزارة تعمل على اغلاق الطريق باتجاه عمان في الموقع، وانشاء تحويلة احترازية بمسافة 200 متر.

وأضاف أن الانهيار موجود قبل هذا اليوم، لكن الجديد هو حدوث بعض الانهيارات في الاتربة بالموقع ذاته، مشيرا إلى أن الاعمال قائمة في الموقع من قبل المقاول، لكن الظروف الجوية أدت إلى تأخر الإنجاز.

وتوقع الجمعاني الانتهاء من الاعمال القائمة في الموقع خلال 10 ايام، موضحا أن مياه الامطار وخطوط المياه تسببت بحدوث الانهيار.