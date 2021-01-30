القوات السلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، فجر اليوم السبت، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات، من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، موضحا أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 362 كفا من الحشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقيه ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن حدود المملكة.

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