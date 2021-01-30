وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 23 وفاة و641 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 325674
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“العمل الإسلامي” يكرم نواب كتلة الإصلاح بمجلس النواب السابق
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