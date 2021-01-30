الغارديان: ترامب عميل منذ 40 عاما للمخابرات السوفيتية بعدما خاطبت غروره بالقول “أناس مثلك يمكنهم تغيير العالم“
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العراق والمستقبل !!
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