“التعليم العالي” تحدث بيانات الموقع الإلكتروني لوحدة القبول الموحد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحديث وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة بياناتها استعدادًا لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي التي ستبدأ بعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت، إن الوحدة أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي من خلال التخصصات المطروحة في طلب القبول الموحد وعددها 330 تخصصًا في 9 جامعات حكومية، إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

كما يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكدًا أو مشبعًا أو مطلوبًا كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

ودعت الوزارة جميع الطلبة الناجحين في الدورة التكميلية وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال رابط www.admhec.gov.jo وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للفصل الدراسي الثاني، والمعلنة في الفصل الدراسي الأول الماضي، والأسئلة الأكثر تكرارًا، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية شراء طلبات القبول الموحد، وكيفية تعبئة طلب الالتحاق، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.

كما دعت الوزارة الطلبة الناجحين للدخول إلى البوابة الإلكترونية “اختر تخصصك” التي تتضمن خطة توجيهية وارشادية للطلبة لاطلاعهم على التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل المحلي والاقليمي، وتوفير عدد من المعلومات والبيانات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة مثل ديوان الخدمة المدنية، وزارة العمل، الجامعات الأردنية، المركز الوطني للموارد البشرية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

كما تتضمن البوابة المعلومات الخاصة بالجامعات وكليات المجتمع، وأهمية التعليم التقني، ومعلومات عن الطلبات في ديوان الخدمة المدنية ما يساعد الطالب على اتخاذ القرار واختيار تخصص المستقبل، كما تحتوي البوابة على فيلم قصير يوضح المراحل التي يمر بها الطالب عند اختيار التخصص والصعاب التي تواجهه وكيف التغلب عليها، إضافةً إلى تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلة على اعتمادات إقليمية وعالمية من خلال الرابط http://admhec.gov.jo/mjr2017.

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