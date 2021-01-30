اجواء باردة جداً في اغلب المناطق اليوم السبت، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الاجواء شديدة البرودة ليلاً في اغلب مناطق المملكة وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات في شمال ووسط المملكة خلال ساعات الصباح أثناء هطول المطر، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال حدوث الانجماد خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية .

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويوم الإثنين توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 10 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 6 – 3، وفي مرتفعات الشراة 6 – 1، وفي مناطق البادية 14 – 3، وفي مناطق السهول 11 – 6، وفي الاغوار الشمالية 15 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 13، وفي البحر الميت 18 – 13، وفي خليج العقبة 22 – 13 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة