وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 12 وفاة و864 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 325033

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و864 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4281 وفاة و325033 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 612 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و120 حالة في محافظة إربد، منها 25 حالة في الرمثا، و36 حالة في محافظة الزرقاء، و20 حالة في محافظة مأدبا، و18 حالة في محافظة جرش، و15 حالة في محافظة البلقاء، و12 حالة في محافظة الطفيلة، و10 حالات في محافظة المفرق، و9 حالات في محافظة العقبة، و5 حالات في محافظة الكرك، و4 حالات في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا، و3 حالات في محافظة عجلون.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 8158 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 67 حالة، فيما غادرت 44 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 390 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 328 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 128 بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 60 جهازا ًبنسبة إشغال بلغت 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 706 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 312594 حالة.

وأضاف أن 22359 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3829308 فحوصات، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 86ر3 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.