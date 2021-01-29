هيئة تنظيم الاتصالات: لن نسمح بزيادة أسعار بطاقات الشحن

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور، أن الهيئة لن تسمح بزيادة أسعار بطاقات الشحن الخلوية، وتقوم حاليًا بالتحقق لمعرفة التفاصيل ومصدر الزيادة واتخاذ ما يلزم حال ثبوت رفع الاسعار.

كما أكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، انه إذا ما ثبتت الزيادة سوف يتم مخالفة المسبب وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بإرسال مخاطبات رسمية وانتظار الرد الرسمي من قبل الشركات بهذا الخصوص.

وفي ذات السياق، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، انها تعمل بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موضوع رفع اسعار بطاقات الشحن، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات المشاركة برفع الاسعار ولن يتم السماح بأي زياده على الاسعار.

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