نعي د. خليل نزال “أبو جهاد” أمين سر حركة فتح في بولندا

ببالغ الحزن والأسى تنعى حركة فتح – أقاليم أوروبا وتركيا وروسيا، ابنها شهيد الإنسانية الأخ الدكتور خليل نزال “أبو جهاد”، أمين سر حركة فتح في بولندا الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة الموافق 29 يناير 2021.

الذي كان في مقدمة الصفوف للقيام بواجبه الإنساني والمهني في مواجهة جائحة الكورونا.

ولقد عرفناه مناضلاً في سبيل قضيته، وكاتباً مدافعاً عن فلسطين وشعبها.

والراحل الدكتور المناضل خليل نزال، ابن مدينة قباطية، طبيب مُختص بالأمراض المعدية، امين سر حركة فتح في بولندا، التحق بحركة فتح في سبعينيات القرن الماضي، وكان أحد كوادر القطاع الغربي، والتعبئة والتنظيم، شارك في معارك الثورة في لبنان ضمن الكتيبة الطلابية.

رحم الله الفقيد وغفر له واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

اخوتكم أمناء سر أقاليم أوروبا وتركيا وروسيا

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المكتب الاعلامي الفلسطيني في أوروبا – فلسطيننا

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