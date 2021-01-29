مظاهرة غاضبة في “ام الفحم” ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية/ فيديو

موقع “عرب ٤٨”

شارك المئات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة (داخل الكيان الصعيوني) في مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية مع عصابات الإجرام، اليوم الجمعة.

وقد انطلقت المظاهرة الاحتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي بعد أداء صلاة الجمعة في مبنى بلدية أم الفحم.

وتوجه المتظاهرون إلى مركز الشرطة في المدينة، إذ رددوا هتافات ضد تواطئها وسياسات الحكومة بعدم لجم ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

وأفاد مراسل “عرب 48″، أن مناوشات وقعت بين المتظاهرين وعناصر الشرطة على إثرها جرى الاعتداء على المتظاهرين في المكان؛ فيما لم يبلغ بعد عن اعتقالات.

كما شهدت العديد من البلدات العربية في كافة أنحاء البلاد فعاليات ومظاهرات، احتجاجًا على تواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف.

وقد نصبت خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة في منطقة وادي عارة، يوم الإثنين الماضي، كخطوة ضمن القرارات التي اتخذتها بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية، للضغط على الشرطة من أجل التحرك في محاربة الجريمة.

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