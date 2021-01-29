استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مستوطنة جنوبي بيت لحم بزعم محاولة طعن جندي صهيوني / فيديو
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مظاهرة غاضبة في “ام الفحم” ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية/ فيديو
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