وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 12 وفاة و864 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 325033
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مؤرخ إسرائيلي يكشف جانبا خفيا من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال عام 48
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