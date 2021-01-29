دعوة للمشاركة بندوة سيّاسية – قانونيّة بعنوان (الميثاق الوطني الفلسطيني بين الأمس واليوم)

تدعوكم اللجنة التحضيريّة لمؤتمر “المسار الفلسطيني البديل” إلى المشاركة الواسعة في الندوة السيّاسية – القانونيّة الهامّة التي تتناول (الميثاق الوطني الفلسطيني بين الأمس واليوم) التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع العديد من الحركات والمؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية والأممية.

إن أهمية هذه الندوة تكمن في تقديم تصورٍ و فهمٍ أعمق لأهمية ودور الميثاق الوطني في وحدة الشعب والأرض والحقوق وكيف جرت عملية انتهاكه تدريجياً وفي صورة غير قانونية، ولماذا يجب الانخراط في عملية تحريره واستعادته من أجل إطلاق أوسع حراك سياسي وشعبي فلسطيني للدفاع عن الميثاق الوطني الفلسطيني باعتباره الدستور الشرّعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

تستضيف الندوة الخبير القانوني المعروف د. أنيس القاسم، والباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين الأستاذ جابر سليمان، على أن نخصص مساحة كافية للحوار.

إن السبيل الأساسي لتحقيق التغيير يكمن في المشاركة الشعبية الواسعة غدا السبت 30 \1\2021 في تمام الساعة 7.٠٠ مساءً بتوقيت فلسطين المحتلة

الرابط: https://us02web.zoom.us/j/89702556939

https://facebook.com/masarbadil

https://www.facebook.com/events/3683453218384483

ملاحظة: تُنشر مداخلات الندوة في مجلة ” الآداب” – بيروت.

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