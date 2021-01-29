وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 12 وفاة و864 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 325033
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دعوة للمشاركة بندوة سيّاسية – قانونيّة بعنوان (الميثاق الوطني الفلسطيني بين الأمس واليوم)
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