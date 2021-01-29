تساقط الثلوج على المرتفعات في الطفيلة، ولجنة السلامة تنفذ جولات لمعاينة تداعيات الظروف الجوية بمحافظة عجلون

نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون بالتعاون مع الاجهزة الامنية والأشغال العامة والبلديات، جولات ميدانية صباح اليوم الجمعة للوقوف على تداعيات الظروف الجوية.

واكد محافظ عجلون سلمان النجادا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الجولات الميدانية والمتابعة الحثيثة التي تقوم بها اللجنة بهذه الظروف الاستثنائية وما تشهده المحافظة من تساقط للثلوج ومتابعة حركة السير وتفقد المواطنين والوقوف على الإجراءات اللازمة بما يكفل سير الحياه في المحافظة بشكل طبيعي، تأتي ضمن الخطة التي وضعت بهذا الخصوص.

وقال، انه تم اجراء عملية مسح لجميع الطرق للوقوف على الحالة الجوية من مثلث ارحابا باتجاه مثلث اشتفينا وحالة الطرق من مثلث القاعدة ساكب باتجاه عنجرة وعجلون مرورا بباقي الطرق التي قد تشهد تساقطا للثلوج ليتم توظيف العمل الميداني للأجهزة الرسمية ومتابعة تطورات الحالة الجوية من قبل غرف العمليات في المحافظة ومديرية الشرطة.

وبين أنه تم وضع جميع الآليات على أهبة الاستعداد وموزعة حسب الاختصاصات وتعزيز مناطق ذروة الثلوج، داعيا المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج الا للضرورة.

وفي محافظة الطفيلة شهدت مرتفعات الرشادية ولواء بصيرة التي ترتفع 1600 متر عن سطح البحر منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، تساقطا للثلوج المتراكمة بسماكة تجاوزت 15 سم، جراء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي العميق.

وقال رئيس بلدية القادسية سليمان الخوالدة، إن تساقطا للثلوج بغزارة شهدته منطقة القادسية الواقعة جنوب مدينة الطفيلة بحوالي 35 كيلو مترا، ولا سيما مرتفعات الرشادية والحلا والعيص الاكثر تأثرا بالمنخفض الجوي، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ في بلديتي القادسية وبصيرا تساندها آليات الأشغال العامة عملت على فتح الطرق الرئيسية التي اغلقت لفترات قصيرة، جراء هطول الثلوج.

ودعا الخوالدة المواطنين للتواصل مع غرف الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة، مؤكدا أن الطرق الرئيسية سالكة بحذر جراء الضباب الكثيف وتواصل تساقط الثلوج وحالة الانجماد بسبب تدني درجات الحرارة إلى دون الصفر المئوي .