لعنة ترامب تدمر مستقبل الحزب الجمهوري.. انسحاب 30 ألف عضو من الحزب في عملية نزوح جماعي واسعة وغير مسبوقة
أهم العناوين
جرينتش+2 03:54
تساقط الثلوج على المرتفعات في الطفيلة، ولجنة السلامة تنفذ جولات لمعاينة تداعيات الظروف الجوية بمحافظة عجلون
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني