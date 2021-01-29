انفجار أمام السفارة الإسرائيلية في نيودلهي دون وقوع إصابات

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، وقوع انفجار أمام السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، متسببًا بأضرار بسيارات دون وقوع إصابات.

وقالت الشرطة في بيان لها أن الانفجار نجم عن “عبوة بدائية الصنع ضعيفة جدا” حطمت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة، مضيفًا أن “الانطباعات الأولى تشير إلى محاولة خبيثة لخلق ضجة”.

وفُرض طوق أمني في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار، وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان. ووقع الانفجار على مقربة من المكان الذي كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، يتابعون عرضا عسكريا.

وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة “رويترز” طالبا عدم نشر اسمه إن إسرائيل تتعامل مع الانفجار الصغير الذي وقع قرب سفارتها كحادث “إرهابي”.

وأفادت قناة تلفزيونية هندية أنه عقب الانفجار، تم توجيه تحذير لجميع المطارات والمنشآت الهامة والمباني الحكومية في نيودلهي، وأنه تم تشديد الأمن في هذه الأماكن.

يذكر أنه في شباط/فبراير 2012، أدى انفجار قنبلة استهدف سيارة دبلوماسية إسرائيلية في نيودلهي إلى جرح أربعة أشخاص.

يشار إلى أن الانفجار وقع اليوم في بعد مرور 29 عامًا على تأسيس العلاقات بين اسرائيل والهند.