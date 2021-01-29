الهياجنة يلمح الى قرب تدخل الحكومة، بطرق مختلفة، لحمل المواطنين على تناول المطعوم ضد الكورونا

هل يصبح تناول مطعوم فيروس كورونا إجباريا في المرحلة المقبلة؟

سؤال اجاب عنه بـ “نعم” امين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا في الوزارة الدكتور وائل الهياجنة، الذي قال أنه اذا ما بقيت ارقام المسجلين عبر منصة الوزارة بهذه الأعداد فإن “اجراءات يمكن اتخاذها مستقبلا قد تجبر المواطن على تلقي المطعوم”.

ومن بين تلك الاجراءات انه لا يمكن الحصول على إعفاء للعلاج او التحويلات بين المستشفيات او المعاملات مع اجهزة الدولة والحصول على رخصة سوق، فضلا عن السفر عبر المطارات ومراجعة الضريبة وغيرها من الدوائر، الا بعد إبراز شهادة تلقي المطعوم.

واكدالهياجنة انه “اذا ما فرضت الدول اجراءات على المسافرين مستقبلا، فيمكن عندها اتخاذ اجراءات تجبر المواطن على تلقي المطعوم الا انه الآن طوعي واختياري”.

ولا شك أن شح المطعوم في الاردن ودول الجوار الآن يضعف قدرة وزارة الصحة التي ستبدأ مطلع الشهر المقبل بإعطاء الجرعة الثانية للمطعوم لمن حصل عليها في المرة الاولى، فيما ستشهد اجراءات الوزارة مرونة فيما يتعلق بالمطاعيم بحيث سيتم فتح 74 مركزا للتطعيم من بينها 3 او 4 مراكز كبيرة تستوعب اعدادا كبيرة لرفع الطاقة الاستيعابية اليومية للمقبلين على التطعيم الى 15 ألفا أو 20 الفا، في حال ورود المطاعيم المتفق عليها خلال الاسبوعين او الثلاثة المقبلة.

وستترافق مع اتساع القدرة على منح المطعوم جملة من الاجراءات من بينها حملات توعوية للمواطنين حول فائدة المطعوم واجراءات من شأنها مساعدة المواطنين على الاقبال عليه للحفاظ على حالة الاستقرار الوبائي، بعد ان شهد المنحنى الوبائي استقرارا كبيرا وانخفاضا في معدل الاصابات، مع بقائها لاكثر من اسبوع تحت حاجز الألف اصابة وتراجع عدد الوفيات الى حدود العشرين يوميا، فيما انخفضت النسبة الايجابية الى ما دون 5 %.