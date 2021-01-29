لعنة ترامب تدمر مستقبل الحزب الجمهوري.. انسحاب 30 ألف عضو من الحزب في عملية نزوح جماعي واسعة وغير مسبوقة
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الشيخة “العروبية” جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة، ترفض خطيئة التطبيع بين الامارات والعدو الإسرائيلي
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