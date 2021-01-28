تعمق الكتلة الهوائية الباردة غدًا الجمعة وهطول امطار غزيرة وزخات ثلجية تؤدي لتشكل سيول بالأودية والاماكن المنخفضة
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جرينتش+2 06:48
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 7 وفيات و1058 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 324,169
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