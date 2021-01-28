قائمة باسماء القضاة الشرعيين المحالين على التقاعد

قرر المجلس القضائي الشرعي، اليوم الخميس، إحالة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين على التقاعد، إعتبارا من الأول من شباط المقبل.

وتاليا اسماء القضاة المشمولين بالقرار..

1_ فضيلة الشيخ يعقوب عبدالسميع حسين شبانه/عضو محكمة استئناف القدس الشرعية.

2_ فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالجواد حجازي النتشة/ عضو المحكمة العليا الشرعية.

3_ فضيلة الشيخ الدكتور زهير محمد محمود القضاة/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.

4_ فضيلة الشيخ الدكتور ايهاب احمد سليمان ابو الهيجاء/ عضو محكمة استئناف اربد الشرعية.

5_ فضيلة الشيخ غالب عبدالله عثمان احمد/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.

6_ فضيلة الشيخ الدكتور سالم علي خليفه عكور/عضو محكمة استئناف اربد الشرعية.

7_ فضيلة الشيخ محمد سليمان محمد قازان/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.

8_ فضيلة الشيخ مأمون “احمد امين” علي المصري/المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية.

9_ فضيلة الشيخ محمود يوسف محمود جرادات/عضو محكمة استئناف معان الشرعية.

10_ فضيلة الشيخ علي فالح محمد المرعي/قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية التنفيذ.

11_فضيلة الشيخ علي محمود عطاالله الجعافرة/قاضي محكمة الكرك الابتدائية الشرعية.

12_ فضيلة الشيخ ايمن عبدالله سلمان الرواشدة/قاضي محكمة القصر الابتدائية الشرعية.

13_ فضيلة الشيخ ابراهيم نايف فليح العساف/قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية.

14_ فضيلة الشيخ محمد احمد هارون الحسنات/قاضي محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية.