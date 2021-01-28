مؤشر على توتر العلاقات.. ادارة بايدن توعز بمحاكمة “الببلاوي” رئيس وزراء مصر الأسبق في قضية تعذيب ناشط اخواني

فشل محاولة اغتيال الرئيس التونسي (الرافض للتطبيع) قيس سعيد عبر طرد بريدي يحمل مادة الريسين الفتّاكة/ فيديو
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