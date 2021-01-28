فريق البقعة ينتزع بطاقة الصعود الثانية لدوري المحترفين لكرة القدم

انتزع فريق البقعة، اليوم الخميس، بطاقة الصعود الثانية لدوري المحترفين لكرة القدم، ليرافق فريق الجليل، الذي سبق وأن ضمن البطاقة الأولى الأسبوع الماضي.

وحقق فريق البقعة الفوز اليوم على فريق مغير السرحان بنتيجة 3-1 في المباراة، التي جرت على ملعب جرش في منافسات الأسبوع الثالث عشر والأخير بدوري الدرجة الأولى، حيث رفع فريق البقعة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني خلف فريق الجليل صاحب المركز الأول برصيد 29 نقطة والذي تعادل اليوم مع فريق ذات راس بنتيجة 1-1.

كما فاز فريق الطرة على فريق الكرمل بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب الأمير محمد بالزرقاء. ومع ختام دوري الدرجة الأولى، يصعد فريقا الجليل 29 نقطة والبقعة 27 نقطة رسمياً لمصاف أندية المحترفين، فيما احتل فريقا الطرة وذات راس المركزين الثالث والرابع برصيد 26 نقطة لكل فريق مع تقدم الطرة بفارق المواجهات.

وقام عضو مجلس اتحاد كرة القدم، منصور عبيدالله، بتتويج فريق الجليل بطلا لدوري الدرجة الأولى، بعد نهاية مباراة الجليل وذات راس. يشار إلى أن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، شهد في هذا الموسم إلغاء الهبوط لمصاف أندية الدرجة الثانية.

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