فايروس كورونا “يبطح” كارلوس سليم أحد أغنى رجال العالم

نقل الملياردير المكسيكي – اللبناني كارلوس سليم أحد أغنى رجال العالم إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه متحدث باسم عائلته، موضحا أنه في حالة جيدة.

وقال ارتورو الياس أيوب لوكالة فرانس برس إن الملياردير البالغ من العمر 80 عاما “أدخل إلى المستشفى للمراقبة فقط ويتمتع بصحة جيدة جدا”.

وكان كارلوس سليم ضومط نجل الملياردير الذي يعمل في قطاع الاتصالات، كتب في تغريدة على تويتر الإثنين الماضي أن والده يعالج من كورونا ويعاني من أعراض خفيفة.

وقال إنه “في حالة جيدة جدا ويحرز تقدما كبيرا في مقاومة كورونا بعد أكثر من أسبوع من الأعراض الطفيفة”.

وتقدر ثروة سليم وعائلته اللذين يملكان مجموعة الاتصالات العملاقة “أميريكا موفيل” بنحو 58,5 مليار دولار، حسب مجلة فوربس ما يجعله أغنى رجل في أميركا اللاتينية.

وهو يساهم عبر مؤسسته في تمويل الإنتاج المشترك في المكسيك والأرجنتين للقاح فيروس كورونا الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد لتوزيعه في أميركا اللاتينية.

وسجلت المكسيك رسميا حوالى 1,8 مليون إصابة بكورونا وأكثر من 152 ألف وفاة. وهي رابع أكثر الدول المتضررة بالجائحة من حيث عدد الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.