تعمق الكتلة الهوائية الباردة غدًا الجمعة وهطول امطار غزيرة وزخات ثلجية تؤدي لتشكل سيول بالأودية والاماكن المنخفضة

توقع مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب تعمق الكتلة الهوائية الباردة جداً المرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شمال غرب سوريا يوم غدٍ الجمعة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، مشيرا الى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً في بعض المناطق.

وتوقع آل خطاب، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن تكون الهطولات خلال ساعات النهار غزيرة أحياناً ولفترة وجيزة في شمال ووسط المملكة، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويحتمل أن تشهد قمم المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية هطول زخات خفيفة من الثلج تكون غالباً ممزوجة مع المطر ولفترة محدودة.

واشار ان الهطولات ستضعف بوجه عام خلال ساعات الليل، وتكون الرياح نهار الجمعة جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تخف سرعتها خلال ساعات الليل ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

ودعت إدارة الارصاد الجوية المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه والحذر من الانزلاقات، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية، داعية الى متابعة التحديثات عن الحالة الجوية على موقع إدارة الأرصاد الجوية على شبكة الأنترنت www.jmd.gov.jo أو على موقع التواصل الاجتماعي (FACEBOOK) أو الأتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم (4916190 أو 4916191)، او عبر تطبيق الهواتف الذكية “JMDWEATHER”.