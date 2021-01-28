الامن العام يحرر 11383 مخالفة عدم ارتداء الكمامة خلال أسبوع

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن رجال الأمن العام في مختلف الوحدات الشرطية، ومن خلال رقابتهم لالتزام الأفراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية، قد حرروا، ومنذ بداية هذا الأسبوع 11383 مخالفة بحق أفراد ممن ضُبطوا مخالفين لأوامر الدفاع لعدم ارتداء الكمامة.

وأضاف أنه جرى كذلك مخالفة و134 منشأة ومحلا تجاريا لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.

وأكد الناطق الإعلامي أن هذه الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف وفي كافة مناطق المملكة، وسيتم تكثيفها خلال الأيام المقبلة، داعياً الجميع إلى القيام بواجبهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والالتزام بارتداء أدوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي.