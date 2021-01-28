تعمق الكتلة الهوائية الباردة غدًا الجمعة وهطول امطار غزيرة وزخات ثلجية تؤدي لتشكل سيول بالأودية والاماكن المنخفضة
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جرينتش+2 11:47
اغماء وفقدان بصر مديرة الديوان التي فتحت الطرد.. الرئاسة التونسية تنشر بيانا خطيرا بشأن محاولة قتل الرئيس سعيد
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