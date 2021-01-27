"قسد الكردية" الخائنة تواجه بالرصاص ابناء العشائر العربية المطالبين بفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي/ فيديو
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يوم 2 نيسان المقبل موعد إجراء انتخابات نقابة الصحفيين
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