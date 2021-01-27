"قسد الكردية" الخائنة تواجه بالرصاص ابناء العشائر العربية المطالبين بفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي/ فيديو
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 14 وفاة و870 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 323,111
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