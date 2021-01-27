ادارة بايدن تعتزم استئناف العلاقات مع السلطة ودعم "حل الدولتين وفق اتفاق متبادل" ورفض الخطوات الأحادية الجانب
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من كلمات سميح القاسم.. اطلاق أغنية “غرباء” للفنان الفلسطيني عمّار حسن/ فيديو
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