مجلس العلاقات العربية والدولية يسعى للتواصل مع ادارة بايدن

عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعه الدوري الرابع عشر، اليوم الاربعاء، بمشاركة السيد محمد الصقر رئيس المجلس، وزعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي النائب الاول لرئيس المجلس، بالاضافة الى أصحاب المعالي السادة عمرو موسى ومحمد بن عيسى نائب رئيس المجلس ومصطفى عثمان، ودولتي فؤاد السنيورة وطاهر المصري .

وقد بحث المجتمعون عددا من الملفات والقضايا المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وفي مقدمتها تطورات الوضع العربي والتحركات الجارية لحلحلة المشاكل العربية العربية، اذ بارك الاجتماع المساعي التي اثمرت عودة مجلس التعاون الخليجي الى الانعقاد، وثمنوا مساعي حكومة دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وجرى التأكيد على اهمية مواصلة الجهود والمبادرات لحل جميع الازمات العالقة الاخرى واعادة تلك العلاقات الى سابق عهدها .

كما اكد المجتمعون ضرورة التواصل مع الادارة الاميركية الجديدة وروسيا والاتحاد الاوربي والصين لوضعهم في حقيقة الاوضاع الجارية.

المصدر:المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي