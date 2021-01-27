انتخابات الحُكم الذّاتي: تشريع للاستعمار وإعادة إنتاج للفشل

"قسد الكردية" الخائنة تواجه بالرصاص ابناء العشائر العربية المطالبين بفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي/ فيديو
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