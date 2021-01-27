الهياجنة: حملة التطعيم ضد الكورونا مستمرة وقد تستغرق عاما كاملا

قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة وائل الهياجنة، إنه سيتم البدء بإعطاء الجرعة الثانية لمطاعيم كورونا يوم الخميس، الموافق 4 شباط المقبل.

وأكد الهياجنة، في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة حرصت على حفظ الجرعة الثانية من اللقاحات.

وأشار إلى أن عدد المسجلين عبر منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، بلغ 344 ألف مسجل، مضيفا “نسب الالتزام ترتفع مقارنة بالأيام التي بدأ فيها البرنامج الوطني للتطعيم”‏.

وأكد الهياجنة أن هناك مراجعة يومية لكل ما قد يصنف “عارضا جانبيا خطيرا للقاحات”، واتخاذ إجراءات بوجود خبراء لمناقشة هذه الأعراض.

وبين الهياجنة أن جميع الأعراض التي ظهرت بعد التطعيم ليست خطيرة، مشيرا إلى أن 1% من متلقي لقاح فايزر أصيبوا بضيق تنفس ولم يتم ادخالهم للمستشفيات.

وقال الهياجنة إن نحو 74% ممن تلقوا اللقاحات، أخذوا لقاح سينوفارم الصيني وذلك استنادا للكميات الموجودة.

وأوضح الهياجنة أن نسب الالتزام بأخذ اللقاح لمن وصلهم الرسائل تتزايد.

وقال الهياجنة، إنه جرى تجهيز 74 مركزا لتلقي اللقاح، حيث تم افتتاح التطعيم بـ29 مركزا منها بسبب حاجة أحد المطاعيم لاشتراطات محددة تتعلق بدرجات الحرارة.

وأكد أنه سيتم الانتقال التدريجي لافتتاح باقي المراكز، بالإضافة إلى مراكز ضخمة لتلقي اللقاح، بحيث يتم تقديم اللقاحات فيها لأعداد كبيرة.

وأوضح أن أعداد المسجلين عبر المنصة جيدة، في ظل الهجوم الذي تعرضت له اللقاحات إذ يعتبر عدد المسجلين رقما معقولا ومقبولا ومرشحا للزيادة، مشيرا إلى وجود زيادة يومية بعدد المسجلين.

وقال “لا نزال في بداية حملة التطعيم وهي مستمرة وقد تستغرق عاما كاملا”.

وعرض الهياجنة نسب الإصابة وإيجابية الفحوصات وإشغال المستشفيات وغرف ‏العناية وأجهزة التنفس، مبيناً أن الأرقام بانخفاض مستمر.

وأضاف أن فروقات واضحة في المنحنى الوبائي سجلها الأردن خلال الفترة الماضية، حيث وصل الأردن خلال آخر 3 أيام إلى نسب إيجابية الفحوصات تقل عن 4% وهذا مؤشر جيد، وفقا لقوله.

وقال الهياجنة إن هناك استقرارا بالوضع الوبائي حتى بعد إلغاء حظر يوم الجمع وزيادة ساعات التجول ليلا.

وأوضح أن لدى وزارة الصحة قدرة على تخزين مليون جرعة من لقاح كورونا لفترة تمتد بين 6 – 9 أشهر، وهناك اتصالات مع جهات لزيادة القدرة التخزينية.