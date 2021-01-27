المحكمة الادارية ترد الطعن بتشكيل لجنة مؤقتة لنقابة المعلمين

ردت المحكمة الادارية الطعن المقدم من اعضاء مجلس نقابة المعلمين بقرار وزير التربية والتعليم حول تشكيل لجنة مؤقتة لنقابة المعلمين بعد وقف عملها بقرار من نائب عام عمان صدر في تموز 2020، وذلك لعدم الاختصاص.

وقال محامي نقابة المعلمين بسام فريحات إن القرار الصادر عن المحكمة العليا سيطعن به امام المحكمة الاداربة العليا خلال المدة القانونية والذي يتوقع ان يكون لصالح النقابة، أي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المعني بتشكيل لجنة مؤقتة.

وفي تموز من عام 2020، اصدر نائب عام عمان قرارا بوقف عمل نقابة المعلمين واغلاق مقراتها لمدة عامين، وفي المقابل أصدر وزير التربية والتعليم حينها قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقته لإدارة النقابه دون أي سند قانوني.