"قسد الكردية" الخائنة تواجه بالرصاص ابناء العشائر العربية المطالبين بفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي/ فيديو
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المحكمة الادارية ترد الطعن بتشكيل لجنة مؤقتة لنقابة المعلمين
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