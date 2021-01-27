القوات المسلحة تحبط اليوم الاربعاء محاولة تسلل من الاراضي السورية

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، مساء اليوم الأربعاء، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض على شخص وتحويله إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
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