اجواء باردة اليوم وامطار متفرقة اعتبارا من فجر غد الخميس

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة مع ساعات فجر يوم غدٍ الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لامتداد ضعيف لمنخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، ويتوقع خلال ساعات المساء والليل أن تضعف فرصة هطول المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

ويوم الجمعة، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً والرطبة على المملكة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

ويحتمل أن تكون الهطولات خلال ساعات النهار غزيرة أحياناً، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ومع ساعات الليل تضعف تدريجياً فرصة الهطول بوجه عام وتخف سرعة الرياح ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 5، وفي مرتفعات الشراة 18 – 3، وفي مناطق البادية 20 – 3، وفي مناطق السهول 19 – 6، وفي الاغوار الشمالية 22 – 9، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت وخليج العقبة 23 – 11 درجة مئوية.

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