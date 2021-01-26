وزارة الزراعة تؤكد متابعتها لتحركات الجراد الصحراوي

أكدت وزارة الزراعة، متابعتها لتحركات الجراد الصحراوي في الدول المجاورة وفي دول المنطقة والتي تشير حالياً إلى استمرار تكاثره في منطقة القرن الأفريقي وكذلك الدول المجاورة.

وقامت الوزارة، بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء، بتوفير المبيدات والآليات الخاصة بمكافحة الجراد بالإضافة إلى تدريب الكوادر على عمليات المراقبة والمكافحة، استعدادا لمواجهة أي طارئ.

وكانت الوزارة قد أقرت خطة وطنية منسقة لمكافحة الجراد الصحراوي من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالشراكة مع القوات المسلحة والأمن العام والجهات الحكومية المساندة.

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