مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم من مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب تمهيدا "لاجراءات عزله" مطلع الشهر المقبل
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جرينتش+2 02:24
رئيس مجلس السيادة السوداني يتفق مع وزير المخابرات الإسرائيلي على تبادل فتح سفارات في أقرب وقت
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