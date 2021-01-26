رئيس مجلس السيادة السوداني يتفق مع وزير المخابرات الإسرائيلي على تبادل فتح سفارات في أقرب وقت

كشف مصدر حكومي سوداني لوكالة الأناضول عن اتفاق سوداني إسرائيلي على تبادل فتح سفارات “بأقرب وقت” خلال زيارة أجراها وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين للخرطوم.

وأضاف المصدر، لمراسل الأناضول، أن “الوزير الإسرائيلي، وصل الخرطوم مساء الإثنين، في زيارة قصيرة غير معلنة مسبقا، وعقد لقاءين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، لتنشيط العلاقات وتبادل فتح السفارات”.

ولفت إلى أن “زيارة الوزير الإسرائيلي للخرطوم هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات”.

وتابع: “البرهان وكوهين اتفقا على تبادل فتح السفارات بين البلدين في أقرب وقت”.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين قد بحث مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان بزيارته الأولى للسودان أمس الاثنين في زيارة خاطفة، مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وإمكان التعاون الاقتصادي، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ووفقا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية “مكان”، التقى كوهين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح ‎البرهان ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ومسؤولين آخرين وناقش معهم مجملا من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

وبالتوازي اجتمع مسؤولون في هيئات إسرائيلية مختلفة مع نظرائهم في الخرطوم. ومن بين المواضيع التي طرحت على بساط البحث إمكانية ضم إسرائيل الى مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. واتُفق على ان يزور وفد سوداني إسرائيل قريبا .

وأعرب الوزير كوهين عن أمله في أن يؤدي تعزيز العلاقات بين إسرائيل والسودان إلى اتفاقيات أخرى مع دول في المنطقة .

وبحسب وسائل عبرية، قال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل “لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة.

هيئه البث الاسرائيليه هي من أعلنت عن الزياره ولا يوجد أي تصريح رسمي من الخرطوم.

ولم يرد أي تعليق رسمي من الخرطوم.