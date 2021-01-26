وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 9 وفيات و943 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 322,241
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جرينتش+2 09:03
اللجنة القانونية النيابية تشرع بمناقشة مشروع قانون أملاك الدولة
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