مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم من مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب تمهيدا "لاجراءات عزله" مطلع الشهر المقبل
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جرينتش+2 04:14
1.7 مليون من الأردنيين البالغين يتعاطون التدخين بجميع أشكاله
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