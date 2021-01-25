وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 15 وفاة و845 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 321298
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فخار يكسّر بعضه.. أكراد سوريا العملاء لامريكا يتوعدون جيش الاحتلال التركي بـ” حرب لا نهاية لها”
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