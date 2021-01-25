ضمن حملة دولية في اليوم العالمي ضد الحرب.. مظاهرات شعبية في اليمن للتنديد باستمرار العدوان السعودي عليها/ فيديو

اليمن يشهد تظاهرات عارمة في اليوم العالمي ضد الحرب، ودول عديدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا على موعد مع تحركات احتجاجية.

شهدت محافظات صعدة وتعز وإب وذمار وريمة والضالع وحجة وعمران والبيضاء والمحويت ومأرب والجوف اليمنية، صباح اليوم الاثنين، تظاهرات حاشدة للتنديد باستمرار حرب وحصار التحالف السعودي على اليمن وقرار تصنيف أميركا حركة أنصار الله جماعة إرهابية تحت شعار “الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية”، ورفع المشاركون شعارات منددة بجرائم حرب وحصار التحالف السعودي على اليمن في ظل صمت وتواطؤ أمميين.

فقد احتشد اليمنيون في تظاهرات صباحية في ساحات متعددة، حيث شهدت محافظة صعدة مسيرات في ثلاث ساحات رئيسية، هي ساحة مدينة صعدة عاصمة المحافظة، وساحة خولان بمديرية حيدان جنوبي غرب المحافظة، ومديريات شدا وغمر ورازح بمنطقة شعارة في رازح الحدودية مع جيزان السعودية غربي صعدة شمال اليمن رفضا لقرار الخارجية الأمريكية تصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية،

وقال عضو المجلس السياسي لحركة “أنصار الله” محمد البخيتي لقناة الميادين إن خطوة واشنطن بتصنيف “أنصار الله” منظمة إرهابية هدفها ترهيب اليمنيين، مضيفاً أن محاولة الولايات المتحدة الضغط على اليمنيين لن تجدي نفعاً.

وأوضح البخيتي: “نحن غير معنيين بما تفعله إدارة بايدن لأن الولايات المتحدة شريكة في العدوان”، مشدداً على أن واشنطن ستندم على قرارها تصنيف الحركة منظمة إرهابية.

كما أشار إلى أن واشنطن لعبت آخر ورقة لأن ميزان القوى في الحرب مال ضد تحالف العدوان.

وجاء في بيان مسيرة صعدة: “ان العدوان على اليمن أميركي بالدرجة الأولى لان واشنطن توفر الدعم والغطاء السياسي له”، و “إذا لم يكن ما يفعله العدوان الاميركي السعودي اجراماً وارهاباً، فما هو الإرهاب والإجرام؟”

ووفق بيان المسيرة فان التصنيف الأميركي بحق أنصار الله يعبر عن فشل أميركا في اليمن، وأن “القاعدة وداعش تقاتل في اليمن تحت راية دول العدوان”.

كما اكّد البيان أن الإرهاب الحقيقي هو ما يقوم به التحالف الأميركي السعودي من حصار للموانئ والمطارات.

ومن المتوقع اليوم أن تشهد دول عديدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا تحركات احتجاجية ضد حرب التحالف السعودي.

وقد طالت الحرب السعودية على اليمن لأكثر من نصف عقد من الجوع والحرمان وانعدام الأمن الغذائي يقابله عدم اكتراث سعودي ..لا بل إمعان في الحرب.

هذا التحرك حظي باهتمام من قبل العديد من الطلاب الجامعين حول العالم، من بينهم تجمع طلابي في جامعة “أيوا” أكدوا أن الصمت عن الحرب على اليمن يعني القبول بها، مشددين على أهمية اظهار أن معارضة العنف والظلم تحظى بإجماع عالمي.

وبالتزامن، دعي في مدينة بلينغهام احدى كبرى مدن ولاية واشنطن لتحرك رمزي تحت عنوان “نساء يصمن من أجل أطفال اليمن”.

من جهته، شدد الناشط الحقوقي اليمني يحيى الشرفي على أن مطلب وقف الحرب على اليمن هو مطلب إنساني أوّلاً.

الشرفي أشار إلى أن أحرار العالم المتضامنين مع اليمن سيخرجون للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للسعودية.