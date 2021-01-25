النار تحت الرماد.. تهديدات جدية بعودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول وقتل المشرعين لدى محاكمة ترامب
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جرينتش+2 03:26
“ذبحتونا” تطالب وزارة التعليم العالي باعادة الدوام الوجاهي للجامعات
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