وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 15 وفاة و845 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 321298
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الفيلسوف السياسي فوكوياما (صاحب كتاب نهاية التاريخ) يتوقَّع تفاقم العنف في أمريكا
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